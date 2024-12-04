«Помощь другим — часть их жизни»: активистка-общественница при транспортной полиции Карелии приняла участие в форуме «Ангелы среди нас»

Представитель Общественного совета при транспортной полиции Карелии Анастасия Бархатова приняла участие в волонтерском форуме «Ангелы среди нас», став одновременно его соорганизатором.

Представитель Общественного совета при транспортной полиции Карелии приняла участие в Первом региональном волонтерском форуме «Ангелы среди нас», который прошел в рамках Дня волонтера, рассказали в пресс-службе Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

Кроме того, Анастасия стала одним из соорганизаторов встречи. Девушка с активной жизненной позицией занимается волонтерской деятельностью с весны 2022 года. Она, как отметили в транспортной полиции, принимает участие в различных профилактических акциях и значимых мероприятиях ведомства. На предстоящий год в числе добрых дел запланирована помощь приюту для бездомных животных.

«Добровольцы, как и все мы, ходят на работу, воспитывают детей, проводят время с друзьями… Помощь другим — неотъемлемая часть их жизни», — отметили в релизе.



Участники форума из разных районов Карелии и Ленинградской области обменялись опытом, обсудили новые формы взаимодействия для повышения качества и результатов добровольческой работы.



Анастасия Бархатова отметила, что волонтерство — это огромный труд, он построен на искренности, бескорыстии и понимании, всегда учит оставаться человеком в любой ситуации.

«Меня всегда привлекало желание помогать другим, особенно тем, кто попал в беду или нуждается в помощи. Наша добровольческая деятельность не приносит материальной выгоды, но дарит колоссальное моральное удовлетворение, ведь помощь приносит пользу другим и делает мир лучше и добрее», — рассказала Анастасия.