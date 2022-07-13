Помощник капитана пытался отдать швартовый на причале в Карелии и получил травму

Госинспекция труда в Карелии провела расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с помощником капитана в ООО «Волго - Балтийский Флот».

По данным Государственной инспекции труда в Карелии, у причала в одном из районов республики производилась погрузка судна щебнем. Во время передвижки судна необходимо было провести перешвартовку. С этой целью капитан судна дан соответствующую команду. Помощник капитана встал на носовой кнехт правого борта, после чего спрыгнул на береговой пал и попытался снять швартов с кнехта. Во время его нахождения на береговом пале произошел обрыв швартового каната. Помощник капитана получил тяжелую травму.

По результатам расследования Госинспекции труда установлены причины и обстоятельства данного несчастного случая. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

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