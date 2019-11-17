Понедельник придет в Карелию с туманом, дождем и мокрым снегом

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О погоде на 18 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, завтра в Карелии будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, на севере снега, мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед. Днем местами небольшие осадки в виде дождя на севере с мокрым снегом. В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, на севере северо-восточный, днем юго-восточный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +2, -3, на юге до +5 градусов. Днем будет 0, +5 градусов, на севере -3, +2 градуса.
В Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный умеренный.
Столбик термометра остановится на отметке +1, +3 градуса, днем +3, +5 градусов.
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