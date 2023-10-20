Понедельник в Карелии начнется с похолодания

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на 23 октября.

Неделя в республике стартует с облачной погоды с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой снег.



Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура ночью -1, -6°С, местами до -9°С, днем -1, +4°С.



В Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный.



Температура ночью -2, -4°С, днем +1, -1°С. Атмосферное давление будет мало меняться.