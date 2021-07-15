Реклама
Прислать новость
Парфенчиков уволил руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам 11
Сегодня 06:55
Стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну (ФОТО и ВИДЕО) 5
15.07.2021 18:02
Под Петрозаводском новая дорога покрылась трещинами (ФОТО) 5
Сегодня 08:05
Сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет (ВИДЕО) 2
15.07.2021 21:30

«Понимаю, что срок критический»: глава Минстроя рассказал, как идет реконструкция автовокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
13:02, 16 Июля 2021
фото: из проектной документации

Министерство строительства Карелии рассчитывает на завершение полной реконструкции автовокзала в Петрозаводске в ноябре этого года.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, строительная готовность объекта составляет около 50%. Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, согласно федеральной целевой программе развития Карелии.

«Нареканий к работе подрядчика по автовокзалу в Петрозаводске у нас нет. Одно их зданий — здание предрейсового осмотра автобусов — уже готово… Работы выполняются хорошими темпами, но с учетом того, что сам объем работ большой, объект очень серьезный, нам требуется время. Рассчитываем до ноября. Понимаю, что в зоне риска, срок критический, но мобилизация на объекте одна из самых лучших из всех наших объектов по федеральной целевой программе», — сказал Россыпнов.

Реконструкция автокзала началась в марте этого года.

Как он изменится после реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-07-16 13:24:03
Где бывшие следаки с бывшеми оперками - там везде разруха. Не имеют соответствующего образования и даже разряда каменщика.
David.
2021-07-16 13:24:03
А колючая проволока и вышки для безопасности в проекте предусмотрены?
юнипер95
2021-07-16 13:19:33
это вам не космодром Восточный, не БАм, не Днепрогрэс.
Это целый автовокзал в полуживом регионе!!!!
бюджет
2021-07-16 13:13:22
Серьезный объект - это НПЗ, атомная станция.......... А это 4-е стены и крыша......
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 2
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 2
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»