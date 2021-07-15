«Понимаю, что срок критический»: глава Минстроя рассказал, как идет реконструкция автовокзала в Петрозаводске

Министерство строительства Карелии рассчитывает на завершение полной реконструкции автовокзала в Петрозаводске в ноябре этого года.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, строительная готовность объекта составляет около 50%. Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, согласно федеральной целевой программе развития Карелии.

«Нареканий к работе подрядчика по автовокзалу в Петрозаводске у нас нет. Одно их зданий — здание предрейсового осмотра автобусов — уже готово… Работы выполняются хорошими темпами, но с учетом того, что сам объем работ большой, объект очень серьезный, нам требуется время. Рассчитываем до ноября. Понимаю, что в зоне риска, срок критический, но мобилизация на объекте одна из самых лучших из всех наших объектов по федеральной целевой программе», — сказал Россыпнов.

Реконструкция автокзала началась в марте этого года.

Как он изменится после реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».