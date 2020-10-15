Понятие "самоизоляция" и "ограничительные меры" закрепят в законодательстве

Комитеты Совета Федерации работают над поправками, которые закрепят в законодательстве термины, вошедшие в обиход с пандемией, в том числе "самоизоляция", "режим ограничительных мер", "масочный режим", "социальная дистанция".
Об этом рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.
Ранее руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила, что суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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