Понятие "самоизоляция" и "ограничительные меры" закрепят в законодательстве

Ранее руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила, что суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.

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