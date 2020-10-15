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Понятие "самоизоляция" и "ограничительные меры" закрепят в законодательстве

Новости. Общество
09:09, 16 Октября 2020
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комитеты Совета Федерации работают над поправками, которые закрепят в законодательстве термины, вошедшие в обиход с пандемией, в том числе "самоизоляция", "режим ограничительных мер", "масочный режим", "социальная дистанция".

Об этом рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

Ранее руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила, что суды в Карелии за время пандемии коронавируса рассмотрели 32 административных протокола в отношении юрлиц и ИП за нарушение антивирусных ограничений и применили штрафные санкции на общую сумму 3,2 млн рублей.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-16 10:27:55
Орать будут либералы. Они протестовать хотят, а работать - нет.
кир2
2020-10-16 10:13:23
Кого наизбирали по стране в зак.органы просто жуть .
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