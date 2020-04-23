Попавших в беду жителей Карелии бесплатно кормят пирожками

Столовая в Суоярви раздает выпечку семьям, нуждающимся в помощи.

В паблике "Дети Суоярви" высказали слова благодарности в адрес руководителя столовой "Веста" Ларисы Красногир. Предприятие Ларисы Александровны помогает нуждающимся с продуктами.

"Отдельное спасибо руководителю столовой "Веста" Красногир Л.А. за бесплатную выпечку семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации", - пишут в паблике Центра помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, и отделения помощи семье и детям.

Ранее пожарные спасли людей, оставшихся без еды на острове в Карелии.