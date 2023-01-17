Популярный интернет-магазин будет брать деньги за пакеты

Компания хочет сократить использование пакетов ради экологии.
Известный интернет-магазин, популярный у женщин, с 13 февраля начинает брать плату за полиэтиленовые пакеты, которые предоставляет покупателям в пунктах выдачи товаров.
Деньги будут списываться с банковской карты, которую клиент указал в личном кабинете. Компания заявляет, что хочет сократить использование неэкологичной упаковки. Сколько будет стоить пакет, узнал проект «Жизнь и кошелек».
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