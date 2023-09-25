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Популярный мессенджер перестанет работать на многих смартфонах в октябре

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15:29, 27 Сентября 2023

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Мессенджер WhatsApp с конца октября прекратит работу на ряде гаджетов с устаревшей ОС.

Мессенджер WhatsApp с конца октября будет поддерживать устройства на базе Android только с операционной системой (ОС) 5.0 и выше. О том, что сервис прекратит работу на ряде гаджетов с устаревшей ОС, пользователей предупредили на официальном сайте мессенджера. Об этом пишет Лента.ру.

«Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше», — сообщили в WhatsApp.

В компании отметили, что прежде чем поддержка операционной системы будет прекращена, пользователей уведомят об этом с помощью сообщения непосредственно в мессенджере. «Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления [операционной системы]», — уточнили в WhatsApp. До 24 октября сервис будет поддерживать устройства на базе Android с ОС 4.1 и новее.

Ранее сообщалось, что WhatsApp передумал запускать функцию каналов в России из-за риска блокировки. Уточняется, что в других странах эта опция заработает в ближайшие недели.

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