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Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Петрозаводске за 2 часа

Новости. Общество
09:00, 30 Июня 2020
фото: © СберМаркет
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Крупнейший сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Петрозаводске.

С 30 июня карелы смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Петрозаводске будет доставлять заказы из торговой сети "Сигма". Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Для заказа доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 20 тысяч наименований, в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 9.00 до 23.00. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей – за последующие.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

"Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал", – говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМакрета.

Сервис доступен в более 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, "Ашан", "Лента", "ВкусВилл", "Азбука Вкуса", “Мегамарт”, “Виктория”, и “Командор.

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