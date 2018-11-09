Популярный в Петрозаводске автобус может изменить свой маршрут

Администрация Петрозаводска изучает общественное мнение о работе маршрута автобуса №14.

"В администрацию регулярно поступают обращения с просьбами внести те или иные коррективы в маршрутную сеть общественного транспорта. Одно из предложений касается изменения маршрута движения автобуса №14. Пассажиры считают, что этот автобус должен заходить в район Радиозавода", - говорится в сообщении мэрии.

Так, при движении с Древлянки предлагается направить автобус не по улице Чапаева, а по Лесному проспекту до переулка Ругозерского, а оттуда – по улице Олонецкой до переулка Ватутина. В обратном направлении автобус будет двигаться по тому же маршруту.

Администрация Петрозаводска предлагает горожанам высказать свое мнение о возможном изменении маршрута. Проголосовать можно в группе "Администрация Петрозаводского городского округа" в "Вконтакте". Свое мнение высказали уже 633 человека. Опрос завершится в пятницу, 16 ноября.