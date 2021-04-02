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"Пора власть употребить!": жители Петрозаводска потребовали от мэрии остановить рост цен в "маршрутках"

Новости. Общество
14:52, 03 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Решение владельцев маршрутных автобусов в Петрозаводске повысить с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей вызвало шквал критики со стороны жителей города, в том числе, в адрес властей.

Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии читателей "Столицы на Онего", опубликованные после известия о планах автоперевозчиков.

"В других городах как-то умудряются менять перевозчиков, новые маршруты открывать. В Петрозаводске мэрия любое желание перевозчика исполняет, а ходят автобусы все реже и реже", – возмущается один из комментаторов.

"Ездят как хотят, нарушая правила, и когда хотят, не соблюдая графика. Автобусы – свинарники. А мы должны им платить все больше и больше! И никакой управы на этих бизнесменов нет", - написал другой читатель.

"Пора бы власть употребить!", – согласен еще один житель города.

Как отрегировала администрация Петрозаводска, читайте в статье "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-03 15:43:27
Сами рынок выбрали. Никаких дотаций быть не должно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. "Рынок сам всё отрегулирует".
Не смешите моего кота. Обратно в империю не хотите? Back in USSA?
театральный критик
2021-04-03 15:29:01
Хде косенков. Почему трудящихся не защищает ?
Изя
2021-04-03 15:22:40
А про высокие цены на бензин никто из жителей не подумал , в нефтедобывающей державе и ничего ни от кого не потребовал . Бред полный :)
Os
2021-04-03 15:21:43
Закупили бы власти что-ли с десяток Газелей-Некст и пустили бы по троллейбусным маршрутам в вечерние и утренние часы, когда смысла нет троллейбус пускать большой, плюс с продлением в отдаленные микрорайоны, например, Сулажгору.
Изя
2021-04-03 15:27:50
Os, городской транспорт должен быть муниципальным и дотироваться мэрией ,
театральный критик
2021-04-03 15:42:41
Изя, берите столько суверенитета, сколько сможете /Б.Ельцин/
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