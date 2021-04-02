"Пора власть употребить!": жители Петрозаводска потребовали от мэрии остановить рост цен в "маршрутках"

Решение владельцев маршрутных автобусов в Петрозаводске повысить с 10 апреля стоимость проезда до 37 рублей вызвало шквал критики со стороны жителей города, в том числе, в адрес властей.

Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии читателей "Столицы на Онего", опубликованные после известия о планах автоперевозчиков.

"В других городах как-то умудряются менять перевозчиков, новые маршруты открывать. В Петрозаводске мэрия любое желание перевозчика исполняет, а ходят автобусы все реже и реже", – возмущается один из комментаторов.

"Ездят как хотят, нарушая правила, и когда хотят, не соблюдая графика. Автобусы – свинарники. А мы должны им платить все больше и больше! И никакой управы на этих бизнесменов нет", - написал другой читатель.

"Пора бы власть употребить!", – согласен еще один житель города.

Как отрегировала администрация Петрозаводска, читайте в статье "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!"