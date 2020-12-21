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Порядок заполнения платежных поручений на перечисление налогов изменится с 2021 года

Новости. Общество
16:55, 22 Декабря 2020
фото: © ФНС/ nalog.ru
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В случае ошибки в реквизитах, платежи не поступят в бюджет, поэтому денежные средства придется перечислять заново.

С 1 января 2021 года в рамках исполнения совместной дорожной карты Федерального казначейства и ФНС России планируется переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в системе казначейских платежей.

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия призывает обратить внимание на необходимость правильного заполнения реквизитов казначейских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, в платежных поручениях на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ, начиная с 1 января 2021 года:

• (14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 018602104

• (13) Наименование банка получателя средств: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск

• (15) Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810945370000073

• (17) Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000010600

Предлагаем ознакомиться с образцом заполнения платежного поручения  в части вносимых изменений с 1 января 2021 года и заявки на кассовый расход (для бюджетных организаций, филиалов).

Налоговики призывают не допускать ошибки в реквизитах: при некорректно указанных реквизитах банка получателя и номера счета федерального казначейства, налоги и взносы не поступят в бюджет (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК).

Платеж нельзя уточнить, поэтому деньги придется перечислять заново. Если перечислите налоги, страховые взносы и другие обязательные платежи в бюджет по ошибочным реквизитам, то рискуете опоздать к сроку. Придется заплатить штраф или пени.

Однако законодателями предусмотрен и  "переходный период", который продлится до 30 апреля 2021 года. В это время будут работать как старые, так и новые счета (письмо ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504). То есть налоги и взносы будут считаться уплаченными и в невыясненные платежи не попадут.

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Комментарии

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Бездельник
2020-12-22 17:07:22
"В случае ошибки в реквизитах, платежи не поступят в бюджет,"... не вернутся плательщику и пропадут бесследно в черной дыре под названием Финансовая система РФ. :)
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