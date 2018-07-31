Португальская фирма предложила создать совместное предприятие в Карелии

Португальская компания Soja de Portugal, специализирующаяся на производстве традиционных рыбных кормов, предложила создать в Карелии совместное предприятие.

Такое желание представители компании высказали во время визита в Карелию, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Отмечается, что специалисты компании Soja de Portugal "высоко оценили потенциал Республики Карелия в товарном рыбоводстве, выразили желание продолжить сотрудничество в данной сфере, в частности по организации поставок рыбных кормов в Республику Карелия и организации совместного производства на территории Республики Карелия".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".