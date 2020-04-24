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Порывистый ветер и небольшие осадки ожидаются в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 24 Апреля 2020
фото: © gettyimages.com
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О погоде на 25 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем – порывистый.

Ночью будет -3, -5 градусов, днем потеплеет до +5.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем – мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, во второй половине ночи и днем по северным районам – порывистый до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов, местами подморозит до -9. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.

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