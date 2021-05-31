Реклама на сайте
Прислать новость
Собственник пострадавшей от пожара гостиницы «Северная» надеется на помощь властей Петрозаводска и Карелии 18
Сегодня 11:14
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу 21
Сегодня 16:08
Названы предварительные причины пожара в гостинице «Северная» в Петрозаводске 2
Сегодня 10:24
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, которая унесла жизни двух женщин
Сегодня 11:45
«Здесь видно, как тяжело парням»: мэр Петрозаводска побывал на пожаре в гостинице «Северная» (ФОТО) 5
Сегодня 07:00

Поседевшая в детстве девушка перестала стыдиться своей внешности и прославилась

Новости. Общество
19:30, 31 Мая 2021
фото: © instagram.com/embracethegreys

Жительница Канады с 12 лет каждые две недели красила свои седеющие волосы, но в конце концов решила отказаться от этого и прославилась в сети.

Жительница Канады отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в соцсетях, написала Лента.ру.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
29.05.2021 20:49

По информации издания, 26-летняя учительница начальных классов Лорен Мидгли впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 12 лет. С этого момента она каждые две недели окрашивала волосы в каштановый цвет. Героиня материала восемь лет тратила на салоны красоты более 55 фунтов стерлингов в месяц (5700 рублей).

В начала 2021 года Мидгли увидела в соцсетях страницы женщин, которые показывали свою натуральную седину и призывали не стесняться своих волос. С тех пор девушка перестала красить волосы и тоже начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей.

«Я получаю много поддержки, но некоторые пользователи сети задают мне неудобные вопросы, вроде: „Что случилось с твоими волосами?“, „Почему ты перестала красить волосы?“, „Почему у тебя так много седых волос?“, „Ты уверена, что с тобой все в порядке с медицинской точки зрения?“. Я также получаю комплименты по поводу своих волос, и рада видеть, что все больше людей принимают свою седину», — призналась учительница.

Мидгли призналась, что очень гордится сообществом седых женщин. По ее словам, социуму предстоит долгий путь к принятию седины и полному отказу от стереотипов. Однако каждый раз, когда женщины делятся друг с другом своим опытом, люди сильнее приближаются к нормализации седых волос в любом возрасте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Белый
2021-05-31 20:02:59
Седина её только красит! Симпатяга, замутил бы с ней, пусть в "Столицу" "напишет"!?!
Leopol'd
2021-05-31 19:56:17
А зачем "жительница Канады" тратила "более 55 фунтов стерлингов", если в Канаде доллары? Конечно СКВ, но к чему такие трудности?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Аналитика

Сегодня 15:27
Политкухня
Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время» 2
Делегат VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов от Карелии не собирается отказываться от участия в форуме в Эстонии из-за охлаждения отношений России с Западом.
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей» 3
Сегодня 13:45
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
27.05.2021 16:45
Соседство с душком 11
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»