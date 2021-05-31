Поседевшая в детстве девушка перестала стыдиться своей внешности и прославилась

Жительница Канады с 12 лет каждые две недели красила свои седеющие волосы, но в конце концов решила отказаться от этого и прославилась в сети.

Жительница Канады отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в соцсетях, написала Лента.ру.

По информации издания, 26-летняя учительница начальных классов Лорен Мидгли впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 12 лет. С этого момента она каждые две недели окрашивала волосы в каштановый цвет. Героиня материала восемь лет тратила на салоны красоты более 55 фунтов стерлингов в месяц (5700 рублей).

В начала 2021 года Мидгли увидела в соцсетях страницы женщин, которые показывали свою натуральную седину и призывали не стесняться своих волос. С тех пор девушка перестала красить волосы и тоже начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей.

«Я получаю много поддержки, но некоторые пользователи сети задают мне неудобные вопросы, вроде: „Что случилось с твоими волосами?“, „Почему ты перестала красить волосы?“, „Почему у тебя так много седых волос?“, „Ты уверена, что с тобой все в порядке с медицинской точки зрения?“. Я также получаю комплименты по поводу своих волос, и рада видеть, что все больше людей принимают свою седину», — призналась учительница.

Мидгли призналась, что очень гордится сообществом седых женщин. По ее словам, социуму предстоит долгий путь к принятию седины и полному отказу от стереотипов. Однако каждый раз, когда женщины делятся друг с другом своим опытом, люди сильнее приближаются к нормализации седых волос в любом возрасте.