Поселок на севере Карелии оставят без света на полдня

В одном из поселков Лоухского района Карелии запланированы работы на энергосети.

В четверг, 9 марта, с 13.00 и до 16.00 во всем поселке Кестеньга не будет электричества, сообщили районные власти в соцсети.



Причина - ремонтные работы.