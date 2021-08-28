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Поселок Рускеала в Карелии, расположенный рядом со знаменитым Мраморным каньоном, остался без дома культуры

Новости. Общество
11:39, 30 Августа 2021
фото: кадр из видео © Nika+

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Сельский дом культуры закрыт по решению муниципальных депутатов.

Жители поселка Рускеала Сортавальского района, расположенного по соседству со знаменитым Мраморным каньоном, обратились в редакцию «Столицы на Онего» с просьбой о помощи в сохранении местного дома культуры. В начале августа депутаты Кааламского сельского поселения, к которому относится Рускеала, проголосовали за закрытие этого учреждения культуры.

«В клубе работал тридцатилетний самодеятельный вокальный коллектив, отмеченный призами и участием во многих культурных мероприятиях республики, детские музыкальные и танцевальные группы и прочее, - говорится в обращении местных жителей. – Сообществу поселка то выставляли счет почти на миллион, то потом выяснилось, что этот счет значительно ниже – 300 тысяч».

Жители поселка считают, что закрытие дома культуры объясняется намерениями муниципальных властей его продать. Примечательно, что даже республиканское министерство культуры высказалось против ликвидации учреждения, но администрация Кааламского сельского поселения в ответ сослалась на огромные затраты, которые она вынуждена нести. При этом, как говорится в письме Минкультуры Карелии жителям Рускеалы, руководство поселения отклонило предложение министерства о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга местных жителей на уровень Сортавальского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-08-30 12:57:53
Каньон? :) Заброшенная яма в земле! :)
Leopol'd
2021-08-30 12:22:02
А теперь к легендам, что туристические объекты очень полезны для местного населения! Кроме нескольких сотрудников и увеличения потока (покупают ягоды-грибы, посещают магазины) толку никакого. Местный бюджет от этого практически не пополняется.
Гость
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