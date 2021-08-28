Поселок Рускеала в Карелии, расположенный рядом со знаменитым Мраморным каньоном, остался без дома культуры

Сельский дом культуры закрыт по решению муниципальных депутатов.

Жители поселка Рускеала Сортавальского района, расположенного по соседству со знаменитым Мраморным каньоном, обратились в редакцию «Столицы на Онего» с просьбой о помощи в сохранении местного дома культуры. В начале августа депутаты Кааламского сельского поселения, к которому относится Рускеала, проголосовали за закрытие этого учреждения культуры.

«В клубе работал тридцатилетний самодеятельный вокальный коллектив, отмеченный призами и участием во многих культурных мероприятиях республики, детские музыкальные и танцевальные группы и прочее, - говорится в обращении местных жителей. – Сообществу поселка то выставляли счет почти на миллион, то потом выяснилось, что этот счет значительно ниже – 300 тысяч».

Жители поселка считают, что закрытие дома культуры объясняется намерениями муниципальных властей его продать. Примечательно, что даже республиканское министерство культуры высказалось против ликвидации учреждения, но администрация Кааламского сельского поселения в ответ сослалась на огромные затраты, которые она вынуждена нести. При этом, как говорится в письме Минкультуры Карелии жителям Рускеалы, руководство поселения отклонило предложение министерства о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга местных жителей на уровень Сортавальского района.