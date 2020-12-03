Поселок в Карелии получит ФАП за 8 млн рублей

Фельдшерско-акушерский пункт появится в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Новое здание для размещения медпункта приобретено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Обошлось почти в 7 млн рублей. Деньги были выделены из республиканского и федерального бюджетов.

В настоящее время проводится работа по оснащению ФАПа оборудованием и мебелью. На эти цели из бюджета республики направлен еще 1 млн рублей.

Медицинскую помощь жителям Новой Габсельги оказывает фельдшер Галина Анатольевна Ерёмина. В зоне ее ответственности – здоровье 224 односельчан, которые с нетерпением ждут открытия нового подразделения Медвежьегорской ЦРБ и переезда медпункта из старого, ветхого здания.

До конца года планируется приобретение фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Куганаволок Пудожского района, поселках Уукса Питкярантского района, Золотец Беломорского района и Тоунан Лахденпохского района.

Ранее сообщалось, что мобильные ФАПы в районах Карелии будут принимать население для тестов на коронавирус.