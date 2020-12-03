890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска хотят снести "малоценный жилой фонд" ради новостроек
Сегодня 16:08
Власти хотят убрать из городов СИЗО и колонии 10
03.12.2020 22:00
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки 3
Сегодня 08:59
Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой 1
Сегодня 11:09
Два пациента скончались от коронавируса в Карелии 1
Сегодня 09:06
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год 6
03.12.2020 20:40
Массовый набор новых рабочих идет на "Литейном заводе "Петрозаводскмаш" 3
Сегодня 12:29

Поселок в Карелии получит ФАП за 8 млн рублей

Новости. Общество
18:00, 04 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова
Загрузка...

Фельдшерско-акушерский пункт появится в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Новое здание для размещения медпункта приобретено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Обошлось почти в 7 млн рублей. Деньги были выделены из республиканского и федерального бюджетов.

В настоящее время проводится работа по оснащению ФАПа оборудованием и мебелью. На эти цели из бюджета республики направлен еще 1 млн рублей.

Медицинскую помощь жителям Новой Габсельги оказывает фельдшер Галина Анатольевна Ерёмина. В зоне ее ответственности – здоровье 224 односельчан, которые с нетерпением ждут открытия нового подразделения Медвежьегорской ЦРБ и переезда медпункта из старого, ветхого здания.

До конца года планируется приобретение фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Куганаволок Пудожского района, поселках Уукса Питкярантского района, Золотец Беломорского района и Тоунан Лахденпохского района.

Ранее сообщалось, что мобильные ФАПы в районах Карелии будут принимать население для тестов на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

Сегодня 14:24
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Хотите как в Новокузнецке? 3
Сегодня 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 3
Сегодня 12:53
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»