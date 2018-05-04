Посещение сауны 7 раз в неделю снижает риск инсульта, заявили исследователи

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Результаты исследования одинаковы для мужчин и женщин.
Человек, который ходит в сауну 4-7 раз в неделю, имеет на 60 процентов меньше вероятности получить инсульт по сравнению с тем, кто парится в сауне один раз в неделю. Таковы результаты исследования, проведенного Институтом Восточной Финляндии, пишет yle.
Наблюдения велись 15 лет и охватили более 1600 мужчин и женщин.
Раньше было доказано, что посещение сауны понижает давление.
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