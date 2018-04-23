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Новости. Происшествия
12:57, 23 Апреля 2018

Посетитель бара на Древлянке поел и отказался расплатиться

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Сотрудники бара на Древлянке нажали тревожную кнопку, когда посетитель отказался расплачиваться, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую пятницу 19 апреля в 20.00 в одно из кафе микрорайона Древлянка дежурный наряд вневедомственной охраны Росгвардии был направлен по сигналу тревоги.

Причиной вызова стало то, что клиент не оплатил счёт на сумму более 1300 рублей.

Нарушитель передан полиции.

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