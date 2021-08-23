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Посетитель бара в районе Карелии рассек бровь охраннику

Новости. Происшествия
12:27, 24 Августа 2021
фото: © freepik

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В Олонце сотрудники Росгвардии и полиции задержали дебоширов в популярном баре города, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В один из популярных ночных баров города в выходной день сотрудники выезжали дважды.

Первый раз тревожная сигнализация сработала после полуночи. Охранник заведения сообщил, что молодой человек, гость заведения, ударил его и рассёк бровь. Злоумышленник был задержан и передан в полицию.

Около четырёх утра тот же работник охраны вызвал группу задержания, сообщив, что около бара происходит драка. На месте, кроме росгвардейцев, работал также наряд полиции.

Выяснилось, что в драке пострадала девушка, которая после подала заявление на зачинщика скандала. К моменту прибытия сотрудников он успел скрыться, дальнейшим выяснением обстоятельств и установлением виновных занимается полиция.

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