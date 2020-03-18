Посетителей налоговой службы в Карелии встречают сотрудники в масках и перчатках

Управление ФНС России по Республике Карелия приняло меры по защите сотрудников от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники осуществляют прием налогоплательщиков в средствах индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки). Вся входящая корреспонденция, поступающая от посетителей, будет собираться через специальные почто-боксы, с последующей регистрацией документов. В рамках мероприятий по профилактике каждые два часа в помещениях для приема налогоплательщиков инспекций проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

УФНС отменило Дни открытых дверей в марте и апреле и призвало граждан по возможности воздержаться от личных визитов в инспекции.

Как обойтись без посещения налоговой службы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".