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Посетителей налоговой службы в Карелии встречают сотрудники в масках и перчатках

Новости. Общество
09:31, 19 Марта 2020
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
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Управление ФНС России по Республике Карелия приняло меры по защите сотрудников от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники осуществляют прием налогоплательщиков  в  средствах индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).  Вся входящая корреспонденция, поступающая от посетителей, будет собираться через специальные почто-боксы, с последующей регистрацией документов. В рамках мероприятий по профилактике каждые два часа в  помещениях для приема налогоплательщиков  инспекций проводится   уборка с использованием дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

УФНС отменило Дни открытых дверей в марте и апреле и призвало граждан по возможности воздержаться от личных визитов в инспекции.

Как обойтись без посещения налоговой службы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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