Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Председатель ЦК КПРФ Зюганов: Мы не допустим судилища над лидером коммунистов Карелии Евгением Ульяновым 28
26.02.2021 15:32
Климатологи обеспокоены замедлением Гольфстрима 4
26.02.2021 19:10
Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров 2
26.02.2021 22:00
Пассажирский автобус "Петрозаводск-Петербург" попал в ДТП, есть погибший (ФОТО)
Сегодня 11:38
Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах 4
26.02.2021 21:05
Режим работы светофора на перекрестке в Петрозаводске снова изменится 1
26.02.2021 18:20

Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Новости. Происшествия
13:10, 27 Февраля 2021
фото: Яндекс. Карты
Загрузка...

Полиция Петрозаводска сегодня в середине дня эвакуировала персонал и посетителей торгового комплекса "Центральный" из-за ложного сообщения о взрывном устройстве.

По сведениям "Столицы на Онего", электронное письмо поступило в одно из подразделений полиции.

В МВД Карелии сообщили, что об этом стало известно около 11.00. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал из помещений торгового комплекса, известного в городе по старому названию "Центральный рынок". 

Проверка была завершена около 13.00, взрывное устройство не обнаружено. Рынок возобновил работу.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-27 13:40:55
А город подумал ученья идут.©
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»