Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Полиция Петрозаводска сегодня в середине дня эвакуировала персонал и посетителей торгового комплекса "Центральный" из-за ложного сообщения о взрывном устройстве.

По сведениям "Столицы на Онего", электронное письмо поступило в одно из подразделений полиции.

В МВД Карелии сообщили, что об этом стало известно около 11.00. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей и персонал из помещений торгового комплекса, известного в городе по старому названию "Центральный рынок".

Проверка была завершена около 13.00, взрывное устройство не обнаружено. Рынок возобновил работу.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.