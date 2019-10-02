Посетительница зоопарка залезла в вольер и дразнила льва (ВИДЕО)

Нью-йоркская полиция ищет посетительницу зоопарка в Бронксе, проникшую в вольер со львом.

Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в Instagram, после чего стало вирусным.

Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino, пишет РИА Новости.

Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция.

В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную опасность.