После боя курантов водитель в Петрозаводске оказался в сугробе (ВИДЕО)

Автомобиль после ДТП вылетел в сугроб на перекрестке в Петрозаводск.

В новогоднюю ночь, 1 января в 1.06, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская столкнулись два автомобиля, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части, отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка в сугроб.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.