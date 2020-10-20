После карантина общепит в Карелии так и не смог восстановиться

Ежемесячный рост оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшийся после отмены карантина, почти остановился в сентябре.

Это следует из данных Карелиястата.

В сентябре оборот отрасли вырос всего на 0,2% по сравнению с августом. Ранее ежемесячные темпы роста были в несколько раз выше.

В результате общее сокращение за 9 месяцев 2020 года составило почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году отрасль показывала хорошие результаты, но, несмотря на это, многие кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания в Карелии были убыточными еще до начала пандемии коронавируса.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".