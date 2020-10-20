После карантина общепит в Карелии так и не смог восстановиться

Ежемесячный рост оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшийся после отмены карантина, почти остановился в сентябре.
Это следует из данных Карелиястата.
В сентябре оборот отрасли вырос всего на 0,2% по сравнению с августом. Ранее ежемесячные темпы роста были в несколько раз выше.
В результате общее сокращение за 9 месяцев 2020 года составило почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошлом году отрасль показывала хорошие результаты, но, несмотря на это, многие кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания в Карелии были убыточными еще до начала пандемии коронавируса.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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