После короткого похолодания в Карелию вновь возвращается жара

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фото: © Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на четверг, 17 июня.

В Петрозаводске в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет расти.

Переменная облачность будет наблюдаться и в районах Карелии. На севере местами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, днем вырастет до +18, +23°С.

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