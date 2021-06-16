После короткого похолодания в Карелию вновь возвращается жара

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на четверг, 17 июня.

В Петрозаводске в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет расти.

Переменная облачность будет наблюдаться и в районах Карелии. На севере местами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, днем вырастет до +18, +23°С.