После отдыха в ресторане вечер у хулигана продолжился в полиции райцентра Карелии

В Медвежьегорске росгвардейцы пьяного мужчину, мешавшего работе ресторана.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, кнопка тревожной сигнализации одного из ресторанов Медвежьегорска сработала вечером 10 августа. Официант развлекательного заведения рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что в зале находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он мешал работе ресторана и его посетителям. На замечания персонала нарушитель не реагировал.

Хулиганом оказался 40-летний местный житель. Он был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петрозаводске посетительница кафе ударила бармена бутылкой по голове и попала в полицию.