После пожара угроза банкротства нависла над предприятием из ФЦП развития Карелии

Заявление о банкротстве ООО НПО "Финтек", где в прошлом году сгорел завод, построенный по федеральной программе к 100-летию Карелии, подано в Арбитражный суд.

Основанием для этого заявления стала задолженность компании перед ООО "Зинхар" в размере 1,5 млн рублей. "Финтек" на расплатился за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений.

На право взыскания этой задолженности претендует физическое лицо, которое и направило заявление о банкротстве "Финтека". Какое решение принял суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".