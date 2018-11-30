После публикации "Столицы на Онего" улучшили освещение на "Спартаке"

На этой неделе в Петрозаводске было восстановлено освещение около стадиона "Спартак", сообщили в Минспорте Карелии.

Напомним, жители Петрозаводска пожаловались изданию на плохое освещение территории "Спартака".

Территория, на которой располагается стадион, плохо освещена и небезопасна, утверждали родители воспитанников местных спортивных секций.

После публикации министр по делам молодежи, физической культуре и спорту РК Александра Воронова поручил установить освещение.

В ходе работ были установлены 10 уличных светодиодных светильников.