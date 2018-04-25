Житель Карелии поджег дом возлюбленной после расставания

В Калевальском районе по подозрению в поджоге задержан 30-летний житель одного из поселков, сообщает МВД Карелии.

В полицию поступило сообщение от молодой жительницы одного из поселков Калевальского района. Она рассказала, что на веранде ее дома произошло возгорание - загорелся диван. Его успели вовремя вынести во двор и потушить, таким образом распространения огня удалось не допустить. Никто из жильцов не пострадал.

Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Некоторое время назад заявительница проживала совместно с 30-летним односельчанином. Накануне вечером молодая женщина сообщила ему, что отношения закончены. Это задело молодого человека, и он решил отомстить возлюбленной. Отыскав резиновый сапог, он поджег его и бросил на веранде под диван, после чего ушел.

В настоящее время молодой человек дал признательные показания. Проводится пожарно-техническая экспертиза и оценка причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.