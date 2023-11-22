Автовокзал в Петрозаводске получил положительное заключение стройнадзора после реконструкции

Работать объект будет почти круглосуточно — с 5 утра и до 1 часа ночи.

Автовокзал в Петрозаводске получил положительное заключение стройнадзора, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.





Как отметили в группе, по результатам итоговой проверки инспекторы Госкомитета выдали республиканской Дирекции по строительству заключение о соответствии автовокзального комплекса требованиям проекта.

Объект представляет собой комплекс зданий и сооружений для обслуживания пассажиров городских, пригородных и междугородных автобусов, линейного персонала.





«Пассажиропоток здесь составит около 5 000 человек в сутки. Единовременно в здании автовокзала могут находиться до 250 человек. А работать он будет почти круглосуточно — с 5 утра и до 1 часа ночи, отправляя и принимая до 400 рейсов в день», — рассказали в источнике.





Реконструкция автовокзала велась по федеральной целевой программе социально-экономического развития Карелии, подчеркнули в Госкомитете.