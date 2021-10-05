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После смерти женщины, 8 часов прождавшей «скорую», Минздрав Карелии рассказал о нагрузке врачей

Новости. Общество
10:59, 05 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Петрозаводская станция скорой медицинской помощи работает с максимальной нагрузкой из-за подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков после нашумевшей истории, связанной со смертью заслуженного учителя Карелии Алевтины Дрик, которая 8 часов ждала «скорую» и умерла на следующий день в больнице.

«Петрозаводская станция скорой помощи работает с максимальной нагрузкой. Если еще месяц назад, например, на неделе с 30 августа по 5 сентября, специалисты станции обслуживали в среднем 340 вызовов в сутки, то в минувшую субботу — 464 вызова», — написал Охлопков.

По его словам, БСМП и Минздрав анализируют «показатели оперативности» в целях «контроля ситуации и своевременного обеспечения вызовов».

Кроме того, по словам министра, принимаются меры по снижению нагрузки на выездной персонал станции «скорой помощи». Для этого привлекаются выездные бригады других медицинских организаций Петрозаводска, увеличивается число санитаров станции «скорой помощи» на период острой эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Глава Минздрава отметил, что жители Петрозаводска помогут снизить нагрузку на врачей, если сделают прививки от коронавируса.

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Комментарии

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drug
2021-10-05 13:56:26
Обращаюсь к министру здравоохранения Карелии.
Ровно год назад в ходе итальянской забастовки на ССМП вы обещали привести в соответствие с законом колличество суточных дежурных бригад СП.
Спасибо за ремонт здания. За отдельное юридическое лицо.
Но как без нормально укомплектованного штата можно своевременно и квалифицированно оказать помощь населению ?
Вы сейчас проводите проверку по факту смерти человека - которого не могли своевременно доставить в медицинское учреждени более 9 часов.
И вы считаете - что смерть человека наступила без участия Вашей (медиков) вины ?
А если жители и пострадавшие начнут подавать в суд после наступления каких либо последствий ?
stranger
2021-10-05 13:43:41
Предполагаю, те кто создал такие условия жизни для большинства поселенцев в РФ, живут в другой РФ. Вот когда эти две РФ встретятся лицом к лицу произойдёт политическая аннигиляция.
NEZITIC
2021-10-05 13:28:57
сначала врачей смешали с грязью, теперь у них врачей не хватает. Чинуш и министров 80% увольте - вот и свободные ресурсы. ОТ чинуш пользы только в виде слива бачков унитаза
NEZITIC
2021-10-05 13:28:01
Слабунова выразила озабоченность? Письмо в еспч написала?
test16
2021-10-05 12:59:26
Вот Хейфе пусть Давида и лечит.... Он как раз на скорой поработал чуток, а потом его тетка подвинула в уперед, и стал он в мэрии хороводить и либезить. Ну , а когда медицину отдали минздраву, он себе быстренько теплое местечко подискал в БСМП, сиськи силиконил, жирок сжигал у богатеньких тетушек. А так он парень не плохой , только ссы...ся и глухой.
David.
2021-10-05 13:16:51
test16, А Шандалович как? Расскажи про него, очень интересно!
Zim
2021-10-05 12:01:30
Наблюдал очередь у ковидного кабинета одной из поликлиник - человек 20, это только те у которых подтвержден диагноз, в других поликлиниках тоже самое? И неужели так целый день?
David.
2021-10-05 12:18:23
Zim, Прошедшее голосование показало, что народ доволен и его всё устраивает!
Off
2021-10-05 11:57:25
Власть педроссов..она такая. Вы за нее проголосовали.
Самуил
2021-10-05 12:39:57
Off, "мы" как бы не "Они". Приветствую!
Вася
2021-10-05 11:49:16
если кто-то забыл, то президент сейчас – Путин);
Leopol'd
2021-10-05 11:33:13
Когда год-два назад персонал "скорой" объявлял итальянскую забастовку из-за именно этих проблем, минздрав заявил, что это саботажники. Нашли способ их убрать и заявили, что всё в порядке и это была провокация. Ну вот и первые результаты страусиной политики. Красивые отчеты дают возможность некоторое время удержаться в кресле, но не реальный результат.
David.
2021-10-05 11:27:56
Зато Хейфиц теперь в заседатели пробился.
drug
2021-10-05 11:45:29
David., странный ты однако.
Он там и был, переизбрали.
Он хороший врач, с отличными знаниями - пусть приносит пользу.
David.
2021-10-05 12:03:14
drug, Врач - может называться врачем если работает по специальности. Какую пользу он может принести -загадка.
Off
2021-10-05 11:56:44
drug, врач должен лечить...
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