После смерти женщины, 8 часов прождавшей «скорую», Минздрав Карелии рассказал о нагрузке врачей

Петрозаводская станция скорой медицинской помощи работает с максимальной нагрузкой из-за подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопоков после нашумевшей истории, связанной со смертью заслуженного учителя Карелии Алевтины Дрик, которая 8 часов ждала «скорую» и умерла на следующий день в больнице.

«Петрозаводская станция скорой помощи работает с максимальной нагрузкой. Если еще месяц назад, например, на неделе с 30 августа по 5 сентября, специалисты станции обслуживали в среднем 340 вызовов в сутки, то в минувшую субботу — 464 вызова», — написал Охлопков.

По его словам, БСМП и Минздрав анализируют «показатели оперативности» в целях «контроля ситуации и своевременного обеспечения вызовов».

Кроме того, по словам министра, принимаются меры по снижению нагрузки на выездной персонал станции «скорой помощи». Для этого привлекаются выездные бригады других медицинских организаций Петрозаводска, увеличивается число санитаров станции «скорой помощи» на период острой эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Глава Минздрава отметил, что жители Петрозаводска помогут снизить нагрузку на врачей, если сделают прививки от коронавируса.