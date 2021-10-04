Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».

О смерти Алевтины Федоровны Дрик нашему изданию сообщила депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея №13 Галина Васильева, которая пыталась спасти пожилую женщину, свою подругу. Ее сердце перестало биться в воскресенье, 3 октября.

Напомним, в субботу, 2 октября депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в сосети рассказала о семье, которая более шести часов ждет машину «скорой помощи».

«На станции сказали, что бригады с мужчинами нет. Новое оборудование всё закупают, а больным элементарную помощь по перевозке оказать не могут...», - написала депутат.

Выяснилось, что медицинская помощь понадобилась 86-летней Алевтине Федоровне Дрик, которая проживала со своим супругом на Ключевой. Днем пожилая учительница почувствовала себя плохо, около 13 часов к ней пришел врач из поликлиники №4 и выписал направление на госпитализацию. По данным диспетчерской службы, вызов на перевозку женщины в больницу поступил в 13.30. Однако машина «скорой помощи» приехала за ней только после 22 часов.

Все это время супруги ждали «скорую» дома, а Галина Васильевна Васильева пыталась выяснить, почему машина не приезжает.

«Я звонила на «скорую» и предлагала – пусть приедут женщины, раз нет мужской бригады. Всегда ведь можно соседей попросить, чтобы они помогли донести человека до машины».

По словам депутата, пожилые люди прождали восемь часов.

После приезда «скорой помощи», почти ночью Алевтину Федоровну Дрик доставили в инфекционную больницу, где она скончалась на следующий день, через несколько часов. По словам Галины Васильевой, она успела поговорить с ней по телефону около девяти часов утра. Супругу сообщили, что смерть наступила около 12 часов дня.

По факту случившегося Минздрав Карелии организовал проверку.

Нормативными документами Минздрава Карелии организация медицинской помощи полностью регламентирована. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков инициировал проведение проверки качества оказания медицинской помощи Д. и взял проведение проверки под свой личный контроль, сообщили в Минздраве.

Алевтина Федоровна Дрик была учителем истории. По словам Галины Васильевой, к юбилею школы №8 бывший директор написала подробную историю учебного заведения, собрав воедино огромный массив материалов, связанных с работой одной из старейших школ республики.