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Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Новости. Общество
06:40, 04 Октября 2021
фото: Столица на Онего

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Бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».

О смерти Алевтины Федоровны Дрик нашему изданию сообщила депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея №13 Галина Васильева, которая пыталась спасти пожилую женщину, свою подругу. Ее сердце перестало биться в воскресенье, 3 октября.

Напомним, в субботу, 2 октября депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в сосети рассказала о семье, которая более шести часов ждет машину «скорой помощи».

«На станции сказали, что бригады с мужчинами нет. Новое оборудование всё закупают, а больным элементарную помощь по перевозке оказать не могут...», - написала депутат.

Выяснилось, что медицинская помощь понадобилась 86-летней Алевтине Федоровне Дрик, которая проживала со своим супругом на Ключевой. Днем пожилая учительница почувствовала себя плохо, около 13 часов к ней пришел врач из поликлиники №4 и выписал направление на госпитализацию. По данным диспетчерской службы, вызов на перевозку женщины в больницу поступил в 13.30. Однако машина «скорой помощи» приехала за ней только после 22 часов.

Все это время супруги ждали «скорую» дома, а Галина Васильевна Васильева пыталась выяснить, почему машина не приезжает.

«Я звонила на «скорую» и предлагала – пусть приедут женщины, раз нет мужской бригады. Всегда ведь можно соседей попросить, чтобы они помогли донести человека до машины».

По словам депутата, пожилые люди прождали восемь часов.

После приезда «скорой помощи», почти ночью Алевтину Федоровну Дрик доставили в инфекционную больницу, где она скончалась на следующий день, через несколько часов. По словам Галины Васильевой, она успела поговорить с ней по телефону около девяти часов утра. Супругу сообщили, что смерть наступила около 12 часов дня.

По факту случившегося Минздрав Карелии организовал проверку.

Нормативными документами Минздрава Карелии организация медицинской помощи полностью регламентирована. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков инициировал проведение проверки качества оказания медицинской помощи Д. и взял проведение проверки под свой личный контроль, сообщили в Минздраве.

Алевтина Федоровна Дрик была учителем истории. По словам Галины Васильевой, к юбилею школы №8 бывший директор написала подробную историю учебного заведения, собрав воедино огромный массив материалов, связанных с работой одной из старейших школ республики.

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Комментарии

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poiu
2021-10-04 12:45:45
Жалко, я учился в 31 й
Ольга
2021-10-04 12:27:21
Ничего нового, к сожалению...
Хорошо нынче только одному человеку в стране, порадуемся за него....
Пашу
2021-10-04 11:46:46
Странные люди. В соцсетях писали, к депутату обратились, а элементарно вызвать коммерческую перевозку для лежачих больных не догадался никто. Ведь скорую ждали не для оказания мед.помощи, а для выполнения функций такси...
Людмила М
2021-10-04 10:59:06
А что вы, Америку открыли? Так всегда на скорой и происходит. В прошлом году благодаря Михаилу Охлопкову, спасибо ему, оказалась в инфекционной больнице с тяжелым ковидом. Если б не он, наверное, тоже отправилась в мир иной, у меня начались образовываться тромбы. Скорая не едет долго, врачи из поликлиники тоже не приходили. Вот так и живем. Жалко, что так уходят достойные люди. Только по телику все хорошо у Единой России и нашего карельского депутата. Стыдно. Мои соболезнования родным, скорбим. Жалко, что муж постеснялся бить в колокола. А проверка Минздрава ничего не даст, вскоре забудут. Все сгнило в этой системе. Про себя, родных, помнят, и лечиться в инфекционке не будут, в Москву поедут или за границу.
Пуля
2021-10-04 09:59:23
Печально , соболезнования родным и близким...
И это не единичный случай,к сожалению. .
Надо сокращать бессмысленные толпы чиновников от минзравов и прочих бестолочей, извините,а развивать медицину снизу, не сверху!!! Скоро в скорой, уже работать нЕкому будет, с такими нищими зарплатами и "нормативами"!
Не зря у нас один из самых богатых депутатов петросовета,в похоронном бизнесе ошивается: теперь это золотое дно!
Люди, живые, как мы видим: никому не нужны!
насмешница
2021-10-04 09:47:14
Дай Бог каждому прожить долго в здравом уме и умереть быстро. Покойся с миром.
Ирья
2021-10-04 09:14:18
Моя покойная мама работала в 8 школе под руководством Алевтины Фёдоровны. Вечная ей память, хороший человек ушёл! Да ещё и накануне своего праздника Дня Учителя...Никто из нас не застрахован от безразличия и безответственности. Увы!
User
2021-10-04 09:08:44
По факту случившегося Минздрав Карелии организовал проверку.
Можно предположить, что проверка закончится удобной отмазой "после - не значит вследствие...".
Русский
2021-10-04 09:01:20
Надо было сразу увольнять итальянских бастовальщиков.
насмешница
2021-10-04 09:51:46
Русский, никаких не останется. Русские мужчины, как я понимаю, на скорую работать идти не хотят. И забастовки в целях улучшения условий работы не поддерживают. Только непрерывно сапоги лижут - тем и живут
Off
2021-10-04 08:46:05
Зато проголосовали за педроссов и их социальную политику.
Leopol'd
2021-10-04 12:02:45
Off, и первые же их инициативы, сократить расходы на социальную политику на 500млрд.
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