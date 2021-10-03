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«Восемь часов ждали машину скорой помощи, и она пришла»

Новости. Общество
10:50, 03 Октября 2021
фото: Столица на Онего

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Депутат Петросовета Галина Васильева рассказала о том, как заслуженный учитель Карелии восемь часов ждала, пока ее заберут в больницу.

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева накануне помогала получить медицинскую помощь бывшему директору школы № 31 (8), заслуженному учителю Карелии, которая попала в непростую ситуацию из-за нехватки персонала на «скорой».

В субботу, 2 октября депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в сосети рассказала о семье, которая более шести часов ждет машину скорой помощи. Галина Васильева обратилась в поликлинику №4 и на станцию скорой помощи.

«На станции сказали, что бригады с мужчинами нет. Новое оборудование всё закупают, а больным элементарную помощь по перевозке оказать не могут...», - написала Галина Васильева.

По словам депутата, пожилые люди прождали машину скорой помощи восемь часов.

«Очень внимательно и обходительно обращались с пожилой женщиной, на месте оказали необходимую помощь. Когда уже перенесли на носилках в скорую, пришла еще одна машина. А до этого не на все звонки отвечали в службе. Супруг заболевшей женщины отчаялся ждать и около 23.00 час. хотел отказаться от такой "помощи". Пришлось убедить его не отказываться, а подождать. Скромные и интеллигентные люди... Ночью в больнице женщине оказали серьезную медицинскую помощь. Я хочу пожелать скорейшего выздоровления Алевтине Федоровне, дорогому для меня человеку, бывшему директору школы № 31 (8), Заслуженному учителю РК, ребенку войны», - написала депутат.

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Комментарии

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Тощий
2021-10-03 13:56:07
Властям некогда теперь народными проблемами заниматься: они портфели и кресла делят, не мешайте им!?!
Спор в скорых работать некому будет, надо сразу морги увеличивать....
Гриша
2021-10-03 13:18:20
Хде списки новых депутатов горсовета и заксобрания ? До сих пор не могут определиться с партейными списками, все очень хочут стать депутатами.
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-03 12:33:10
Чему удивляться, училки голосовали, чтобы отдать все деньги бабавалям, а не докторам. Получите за что 20 лет боролись.
Вася
2021-10-03 12:22:56
некоторые спят на балконах.закаляют организьм.
Вася
2021-10-03 11:18:49
спасти нужно от американцев и Навального
Вася
2021-10-03 11:15:54
Симонян надо звонить.
Вася
2021-10-03 11:15:30
Это вам не Америка.
andruh
2021-10-03 12:47:17
Вася, Лето прошло а ты так и не вылечился.Хватит чушь всякую писать постоянно.Тебе 15лет наверное,читай иногда что ты пишешь...
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