«Восемь часов ждали машину скорой помощи, и она пришла»

Депутат Петросовета Галина Васильева рассказала о том, как заслуженный учитель Карелии восемь часов ждала, пока ее заберут в больницу.

Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева накануне помогала получить медицинскую помощь бывшему директору школы № 31 (8), заслуженному учителю Карелии, которая попала в непростую ситуацию из-за нехватки персонала на «скорой».

В субботу, 2 октября депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в сосети рассказала о семье, которая более шести часов ждет машину скорой помощи. Галина Васильева обратилась в поликлинику №4 и на станцию скорой помощи.

«На станции сказали, что бригады с мужчинами нет. Новое оборудование всё закупают, а больным элементарную помощь по перевозке оказать не могут...», - написала Галина Васильева.

По словам депутата, пожилые люди прождали машину скорой помощи восемь часов.

«Очень внимательно и обходительно обращались с пожилой женщиной, на месте оказали необходимую помощь. Когда уже перенесли на носилках в скорую, пришла еще одна машина. А до этого не на все звонки отвечали в службе. Супруг заболевшей женщины отчаялся ждать и около 23.00 час. хотел отказаться от такой "помощи". Пришлось убедить его не отказываться, а подождать. Скромные и интеллигентные люди... Ночью в больнице женщине оказали серьезную медицинскую помощь. Я хочу пожелать скорейшего выздоровления Алевтине Федоровне, дорогому для меня человеку, бывшему директору школы № 31 (8), Заслуженному учителю РК, ребенку войны», - написала депутат.