После трагедии на Сямозеро детские лагеря внесут в специальный реестр

Правительство России поддержало идею о создании общедоступного перечня организаторов досуга детей после трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, обязывающий региональные правительства публиковать на своих сайтах реестры организаторов такого досуга и список рекомендованных маршрутов, сообщают "Вести Карелии".

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