После трагедии на Сямозеро детские лагеря внесут в специальный реестр

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Правительство России поддержало идею о создании общедоступного перечня организаторов досуга детей после трагедии на озере Сямозеро в Карелии.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, обязывающий региональные правительства публиковать на своих сайтах реестры организаторов такого досуга и список рекомендованных маршрутов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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