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После визита зараженного Санта-Клауса в доме престарелых от коронавируса умерло 18 жильцов

Новости. Общество
21:40, 27 Декабря 2020
фото: pixabay.com
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Посещение Санта-Клаусом, зараженным COVID-19, дома престарелых в Бельгии убило 18 живущих там человек, после того, как вспышка инфекций затронула более 120 жителей.

Санта-Клаус побывал в преддверии праздников в доме престарелых, где проживают 150 человек, в городе Мол (провинция Антверпен). Через три дня после этого рождественский посетитель дал положительный результат на COVID-19, что вызвало опасения в доме престарелых, рассказывает Daily Mail.

После визита Санты около двух десятков жителей дома престарелых умерли от коронавируса, сообщает МК со ссылкой на издание.

Ранее в этом месяце Синтерклаас и его традиционный помощник с черным лицом, известный как «Черный Пит» (Zwarte Piet), заразили 121 жильца и 36 сотрудников дома престарелых Hemelrijck в Моле, Антверпен.

Фотографии человека, одетого как Святой Николай, появились две недели назад, и с тех пор "суперраспространитель" обвиняется в росте числа погибших в доме.

Еще пять пожилых жителей умерли в канун Рождества и непосредственно в день Рождества.

Синтаклаас (как Санту называют в Бельгии и Нидерландах) заболел и дал положительный результат на коронавируса через три дня после посещения дома престарелых, что побудило чиновников здравоохранения начать тестирование живущих там людей.

Мэр города Мол Вим Кайерс заявил местным СМИ: «Нас ожидает до десяти трудных дней. Это был очень черный день для дома престарелых. Это очень большое психологическое напряжение для человека, который играл Святого Николая, а также для организаторов и сотрудников».

Но фотографии с этого события показали, что не все жители были в масках и что Санта и его помощники стояли в двух метрах от пожилых людей.

Мэр Кейерс сказал: "Первоначально [дом престарелых] сказал, что правила соблюдались, но затем сразу же поступили фотографии от родственников жителей, на которых видно, что это не так".

Городская администрация назвала дом престарелых "совершенно безответственной организацией".

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