После включения новых светофоров Петрозаводск встал в пробках

Автолюбители столицы Карелии уверены, что сегодня многие опоздают на работу и учебу. Из-за новых светофоров уже в выходные Лесной проспект и улица Чапаева стояли в пробках.

"Ура! С введением в действие трёх новых перекрёстков жители скромной столицы Карелии стали жителями мегаполиса!!! Почему? Спросите вы. Да, потому, что добираться до учебы и работы теперь можно будет минимум за час, а то и полтора! Спасибо службам, регулирующим светофоры!", - пишут в паблике "ДТП ПТЗ" водители, оказавшиеся в воскресенье в пробке от верхнего Чапаевского кольца до улицы Чкалова.

Напомним, три новых светофора на пересечениях улиц Анохина и Максима Горького, Чапаева и Чкалова, на перекрестке Лесного проспекта с улицей Сыктывкарской включили ночью 21 сентября. Объекты запустили в тестовом режиме с целью отладки их работы и корректировки расчетных циклов регулирования. В администрации Петрозаводска просили водителей с пониманием отнестись к необходимости проведения данных работ.

Водители уже 21 сентября "оценили" работу светофоров.

"Включили светофор на Лесной пр. - Сыктывкарская ул. Красный горит 64 сек! Зачем? Достаточно было сделать кнопку для пешеходов на 20 сек. и все были бы довольны, а теперь ждём огромных пробок на Лесном, особенно по утрам в будни", - писали петрозаводчане в паблике "ДТП ПТЗ".