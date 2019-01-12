Последнее желание Криса Кельми оказалось неожиданным для родственников, но они обещают его выполнить

Эпатажный музыкант завещал наследникам развеять его прах над Атлантикой.

Умерший 1 января Крис Кельми был личностью неординарной не только в творчестве, но и в обычной жизни. Как пишет "Комсомольская правда", музыкант завещал развеять его прах над Атлантикой.

О последней воле 63-летнего музыканта рассказала поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая хит "Замыкая круг". Она дружила с музыкантом долгие годы. "Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой", - цитирует ее "Экспресс-газета".

Брат артиста подтвердил желание Криса Кельми, которое поражает воображение. "Прах над Атлантикой развеет его семья - жена и сын... Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает", цитирует Евгения Суслина РИА Новости.

Прощание с певцом было закрытым по воле его родных. На похороны не пустили ни его поклонников, ни журналистов.

Крис Кельми скончался в первый день Нового года от сердечной недостаточности. В морге подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался певец. Кроме того, Крис якобы не сумел полностью отказаться от употребления алкоголя, несмотря на серьезное заболевание. В последние годы жизни исполнитель хитов "Ночное рандеву" и "Замыкая круг" страдал от пагубной привычки. При этом сам артист неоднократно опровергал сообщения о проблемах с алкоголем.

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