Последний день января порадует жителей Карелии теплой погодой

О погоде на 31 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 31 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -4,-6 градусов, днем потеплеет до -2.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах – небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, днем западный, северо-западный слабый.

Температура ночью -3,-8 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях -2,-7. На западе днем и ночью похолодает до -15 градусов.