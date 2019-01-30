Последний день января порадует жителей Карелии теплой погодой

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О погоде на 31 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 31 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью составит -4,-6 градусов, днем потеплеет до -2.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах – небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, днем западный, северо-западный слабый.
Температура ночью -3,-8 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях -2,-7. На западе днем и ночью похолодает до -15 градусов.
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