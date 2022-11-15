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Последняя страна ЕС ввела сбор за оформление визы для россиян

Новости. Общество
22:00, 01 Декабря 2022
фото: © Alexis Mitas / Getty Images

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Гражданам России с 1 декабря придется платить деньги за оформление туристической визы в популярную курортную страну.

Как сообщает РБК, власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на старых условиях: с 1 декабря оформление визы обойдется в 80€, для детей от шести до 12 лет — 40€. Решение об этом власти острова приняли 31 октября. Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно.

После начала спецоперации на Украине в феврале Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Позднее кипрские власти объявили, что аннулируют гражданство нескольких крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева.

В июле президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус признал, что кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну в связи с ограничениями против России, введенными после начала военной операции.

«Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит непропорционально большую цену другим европейским странам», — считает он.

Ранее замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в 600 € млн. При этом до начала военных действий и введения ограничений против России ожидалось, что число туристов приблизится к уровню допандемийного 2019 года. Доход от туристического бизнеса составляет порядка 10% экономики Кипра.

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