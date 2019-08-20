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Новости. Спорт
16:18, 20 Августа 2019
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Посол Мира раскроет петрозаводчанам секрет развития человеческого потенциала

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Светлана Хисамутдинова, посол Мира и победительница многосуточных пробегов в Нью-Йорке приедет в Петрозаводск и проведет встречи с горожанами, сообщили в мэрии.

Светлана расскажет о секретах здорового образа жизни, о раскрытии потенциала человека, прочтет свои стихи, а также проведет мастер класс по бегу.

В этом году, в 75 лет Светлана Хисамутдинова преодолела ультрамарфон. Пробежав за шесть суток 453 км, женщина стала победительницей в своей возрастной группе и 11-й в общем зачете.

В ее активе – 65 марафонов, 49 суточных пробегов, три 19-суточных, два 16-суточных, шесть 10-ти суточных и девять шестисуточных пробегов. Общее расстояние, которое преодолела спортсменка, – более двух земных экваторов.


пресс-служба администрации Петрозаводска

Этим летом вместе с командой волонтеров Светлана участвовала в "Беге Мира" по Московской области (10 дней, протяженность 630 км), в "Северной ветке Бега Мира" в командной эстафете пробежала вокруг Ладожского озера (8 дней, 880 км).

Встречи пройдут по адресу: пл. Кирова, 2, городской стадион "Юность", методический кабинет, 1 этаж. Начало мероприятий в 18.30.

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