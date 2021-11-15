В районе Карелии молодая девушка вонзила нож в спину ревнивого сожителя

В Сортавале ссора между двумя пьяными сожителями едва не привела к трагедии, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть сортавальской полиции поступило сообщение о ножевом ранении. Сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия и установили подозреваемую.

В одной из квартир Сортавалы затянувшееся застолье привело к выяснению отношений на почве ревности между двумя сожителями. Мужчина 36 лет толкнул свою 26-летнюю спутницу, а та в ответ вонзила ему в спину нож.

Нигде не работающая подозреваемая, ранее судимая за кражи, дала признательные показания.

В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело. Его фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.