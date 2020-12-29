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Поставлена точка в дискуссиях о повышении взносов на капремонт в Карелии

Новости. Общество
12:08, 30 Декабря 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Правительство Карелии приняло постановление об увеличении взносов на капремонт для собственников жилья до 9 рублей 55 копеек за кв. метр.

Документ подписал 29 декабря глава республики Артур Парфенчиков.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год – 9,55 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц", - говорится в постановлении.

В 2020 году размер взноса составлял 8 рублей 90 копеек.

Ранее в правительстве и парламенте обсуждали возможность отказаться от повышения взносов. Почему эта идея не нашла поддержки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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