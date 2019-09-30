Постоялец гостиницы в Петрозаводске разгромил рояль

Инцидент произошел в выходные в центре города, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В гостинице 33-летний мужчина сломал крышку рояля.



Группа задержания отдела вневедомственной охраны передала его полиции.



А в Кондопожском районе в ночь на 30 сентября сотрудники выезжали на сработку сигнализации в кафе в Янишполе. Там задержан пьяный 43-летний мужчина, который вел себя агрессивно и мешал работе кафе.