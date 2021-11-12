890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Коронавирус за минувшие сутки забрал жизни еще трех жителей Карелии 3
Сегодня 09:21

Постоялец избил администратора в одном из отелей Петрозаводска

Новости. Происшествия
13:55, 03 Января 2022
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

Новости партнеров

Бойцы Росгвардии в первые дни нового года задержали нескольких дебоширов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из квартиры в центре города. Выяснилось, что в жилище проник 50-летний экс-супруг хозяйки квартиры, угрожавший ей физической расправой. Росгвардейцы смогли вовремя остановить мужчину, уже не впервые угрожавшего бывшей супруге.

В тот же день бойцы Росгвардии выехали в один из городских отелей — там 31-летний мужчина избил и травмировал администратора.

В Медвежьегорске 49-летний житель Кондопоги дебоширил в местном кафе — бармену пришлось вызывать росгвардейцев, которые поймали хулигана недалеко от заведения.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-03 14:18:33
Праздники прошли в штатном режиме. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»