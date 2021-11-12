Постоялец избил администратора в одном из отелей Петрозаводска

Бойцы Росгвардии в первые дни нового года задержали нескольких дебоширов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из квартиры в центре города. Выяснилось, что в жилище проник 50-летний экс-супруг хозяйки квартиры, угрожавший ей физической расправой. Росгвардейцы смогли вовремя остановить мужчину, уже не впервые угрожавшего бывшей супруге.

В тот же день бойцы Росгвардии выехали в один из городских отелей — там 31-летний мужчина избил и травмировал администратора.

В Медвежьегорске 49-летний житель Кондопоги дебоширил в местном кафе — бармену пришлось вызывать росгвардейцев, которые поймали хулигана недалеко от заведения.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.