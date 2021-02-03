Постояльцев дома-интерната Карелии привьют от коронавируса

В социальные учреждения Карелии - дома-интернаты, отделения временного пребывания направят более 1300 доз вакцины "Спутник V", сообщили в оперштабе.

Привиться ею смогут получатели социальных услуг, которые желают это сделать и не имеют противопоказаний.

Как отметил накануне на брифинге председатель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Игорь Корсаков, высокая оценка вакцине "Гам-КОВИД-Вак" дана в одном из самых авторитетных в мире научных медицинских журналов The Lancet. По итогам завершившегося третьего этапа клинических испытаний доказано, что эффективность вакцины составляет 91,6% у лиц от 18 до 60 лет и 91,8 % у лиц старше 60 лет.

"Вакцина формирует и клеточный, и гуморальный иммунитет. Это данные, которые признаны ведущими экспертами в области здравоохранения, в том числе руководителем европейского филиала ВОЗ", - сказал Игорь Корсаков.