Пострадавшего в "пьяном" ДТП в Карелии доставили на вертолете в больницу

В Сортавале после ДТП госпитализировали 24-летнего юношу с открытой травмой живота, сообщили в Санавиации Карелии

В минувшее воскресенье, 30 июня, в Карелии выполнен один санитарный вылет в Сортавалу, была оказана помощь пациенту с открытой травмой живота с поражением тонкого кишечника.

Как сообщили в Минздраве Карелии, пострадавший был госпитализирован после ДТП.

В ГИБДД Карелии уточнили, что ДТП произошло 26 июня в 00.40 на 265 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 30-летний водитель автомобиля Saab, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля.