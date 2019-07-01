Пострадавшего в "пьяном" ДТП в Карелии доставили на вертолете в больницу

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В Сортавале после ДТП госпитализировали 24-летнего юношу с открытой травмой живота, сообщили в Санавиации Карелии
В минувшее воскресенье, 30 июня, в Карелии выполнен один санитарный вылет в Сортавалу, была оказана помощь пациенту с открытой травмой живота с поражением тонкого кишечника.
Как сообщили в Минздраве Карелии, пострадавший был госпитализирован после ДТП.
В ГИБДД Карелии уточнили, что ДТП произошло 26 июня в 00.40 на 265 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 30-летний водитель автомобиля Saab, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.
В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля.
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