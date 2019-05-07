Пострадавшие на производстве жители Карелии получат бесплатные путевки на отдых

Жители Карелии, получившие травмы на производстве и профессиональные заболевания, проходят реабилитацию в российских здравницах за счет средств Фонда социального страхования.

Всего в 2019 году гражданам республики, получившим травмы на производстве и профессиональные заболевания, будет предоставлено 696 путевок на санаторно-курортное лечение, сообщают в правительстве.

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